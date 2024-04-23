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«Мы будем идти своим путём». В ЦСКА рассказали об отношении к лимиту на легионеров

«Мы будем идти своим путём». В ЦСКА рассказали об отношении к лимиту на легионеров
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал об отношении армейского клуба к лимиту на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«У нас призыв один: развивать наших ребят. А как распределит лимит КХЛ и ФХР – как будет, так и будет. Тут ответа нет. С одной стороны, мы хотим, чтобы к нам приезжали специалисты высокого уровня. С другой стороны, мы понимаем, что не все клубы могут себе их позволить. Ситуация двоякая. Хочется, чтобы приезжали квалифицированные специалисты. Позиция у нас нейтрального характера. Мы будем идти своим путём развития», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».

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