Спортивный директор ЦСКА — о потере Рябкина: на этом жизнь не заканчивается

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал о переходе 16-летнего нападающего Ивана Рябкина в московское «Динамо».

«Потеря Рябкина, который покинул школу ЦСКА и перешёл в «Динамо»? Пришли другие ребята. На этом жизнь не заканчивается. У нас будут ещё такие Рябкины», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Текущий сезон молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) стал для Рябкина первым в профессиональной карьере. В регулярном чемпионате он провёл 44 игры и набрал 58 (24+34) очков, став вторым бомбардиром в команде. В плей-офф сыграл пять матчей, набрав 6 (1+5) очков. В феврале нападающий вошёл в топ-3 лучших снайперов в истории МХЛ среди игроков до 17 лет, первое место занимает Матвей Мичков (55 шайб), а второе — Никита Кучеров (29).