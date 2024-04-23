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«Это заложено в генетическом коде ЦСКА». Есмантович — о возвращении хоккеистов из Америки

«Это заложено в генетическом коде ЦСКА». Есмантович — о возвращении хоккеистов из Америки
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о желании клуба возвращать хоккеистов из Северной Америки.

— Действительно ли ЦСКА берёт курс на возврат россиян из Северной Америки? Писали про Исхакова, Просветова, Гурьянова, Гущина, Афанасьева.

У нас это заложено в генетическом коде ЦСКА. Ребята как уезжают, так и возвращаются. Вернули ребят, которые стали олимпийскими чемпионами. Мы возвращали Слепышева, Мамина, Григоренко, Нестерова. Конечно же, наш приоритет – это в рамках сегодняшнего регламента попытаться с нашими ребятами в Северной Америке найти общий язык и убедить их вернуться в нашу любимую страну. Работаем, всё очень сложно. Лидеры в фарм-клубах точно, но есть и на односторонних договорах. Мы работаем, надеюсь, что получится сработать в этом направлении. Фамилий мы сейчас называть не можем. У всех ребят есть обязательства за океаном, все получают зарплату, нужно относиться к этому с уважением, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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