Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» сделал квалификационные предложения восьми игрокам

«Барыс» сделал квалификационные предложения восьми игрокам
Комментарии

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов восьми хоккеистам, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Двухсторонние соглашения сроком на два сезона получили два защитника: Самат Данияр и Кирилл Никитин. Ещё одному защитнику, Давиду Скленичке, предложено одностороннее соглашение сроком на один сезон.

Двухстороннее соглашение сроком на два сезона получил вратарь Андрей Шутов.

Четверо нападающих — Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Ансар Шайхмедденов и Максим Мусоров — получили предложения о двухсторонних соглашениях сроком на два сезона.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Барысу» запретят платить легионерам из государственного бюджета Казахстана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android