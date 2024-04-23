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Нападающий «Металлурга» Джонсон назвал лучшего игрока команды

Нападающий «Металлурга» Джонсон назвал лучшего игрока команды
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Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон назвал вратаря Илью Набокова лучшим игроком команды. В текущем плей-офф 21-летний голкипер отражает 94,1% бросков по воротам с коэффициентом надёжности 1,86.

— Что скажете об игре Ильи Набокова?
— Он невероятен. Это наш лучший игрок. Он спас нас сегодня. Нужно лучше помогать ему в определённых зонах, но он был невероятен.

— Получается ли у Андрея Разина вас немного успокоить, чтобы не дать волю эмоциям заранее?
— Это зависит и от игроков. Мы должны помогать друг другу как команда. Это самое весёлое время года, не нужно нервничать. У нас хорошая команда, мы знаем это. Нужно продолжать делать свою работу, — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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