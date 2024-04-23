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«Это не то, что нам нужно». Антон Бурдасов подвёл итоги сезона «Трактора»

«Это не то, что нам нужно». Антон Бурдасов подвёл итоги сезона «Трактора»
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Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов подвёл итоги сезона в исполнении челябинской команды. «Трактор» проиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями.

«Всем спасибо за поддержку! Хороший командный результат по итогам сезона, но это всё равно не то, что нам нужно. Проанализируем допущенные ошибки и to be continued», — написал Бурдасов в своей соцсети.

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

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