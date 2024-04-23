«Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон-2024/2025 КХЛ в Мытищах, сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» останется в России ещё на один сезон: команда будет проводить домашние матчи на «Арене Мытищи», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, но с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах. Переезд был осуществлён в связи с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.

По итогам регулярного чемпионата-2023/2024 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.