Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ближайшие месяцы «Куньлунь» рассмотрит вопрос возвращения в Китай

В ближайшие месяцы «Куньлунь» рассмотрит вопрос возвращения в Китай
Комментарии

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал о возможности возвращения в Китай для проведения домашних матчей.

«Если бы мы участвовали в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, то такая возможность (играть в Пекине. — Прим. «Чемпионата») была бы. Но в КХЛ всё по-другому: условно, сегодня ты играешь в Пекине, а завтра — в Минске. В течение двух месяцев будет рассмотрен вопрос возвращения команды в Китай. На повестке стоит рассмотреть за и против. Будем оценивать риски, затраты», — цитирует Феоктистова ТАСС.

Напомним, изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, но с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах. Переезд был осуществлён в связи с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.

Материалы по теме
Кожевников — о финише «Куньлуня» и победе над СКА: на будущий год задел сделали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android