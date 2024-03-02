В ближайшие месяцы «Куньлунь» рассмотрит вопрос возвращения в Китай

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал о возможности возвращения в Китай для проведения домашних матчей.

«Если бы мы участвовали в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, то такая возможность (играть в Пекине. — Прим. «Чемпионата») была бы. Но в КХЛ всё по-другому: условно, сегодня ты играешь в Пекине, а завтра — в Минске. В течение двух месяцев будет рассмотрен вопрос возвращения команды в Китай. На повестке стоит рассмотреть за и против. Будем оценивать риски, затраты», — цитирует Феоктистова ТАСС.

Напомним, изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, но с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах. Переезд был осуществлён в связи с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.