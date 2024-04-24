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Вячеслав Фетисов высказался о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина

Вячеслав Фетисов высказался о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина
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Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов поздравил «Металлург» заявив, что в КХЛ сильная конкуренция и достойный чемпион.

«Случайностей не бывает. Люди готовились к финалу. Хочу поздравить Магнитогорск с победой. Они молодцы! Опровергли все домыслы и рассуждения. Доказали, что, имея большое напряжение в турнире, сумели обыграть в финале очень сильную команду. Можно порадоваться, что у нас в КХЛ такая конкуренция, непредсказуемость и достойный чемпион», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 4-0 в серии, не дав ярославцам забрать ни одну из побед, однако в полуфинале картина выглядела совершенно иначе. В серии с «Трактором» ярославцы всухую одолели челябинскую команду (4-0), а вот «Металлургу» пришлось серьёзно постараться, чтобы выйти в финал. Их борьба с «Автомобилистом» довела их до седьмого матча, где магнитогорсцы забрали победу с разницей в одну шайбу.

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