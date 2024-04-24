«Ничто не предвещало, что молодые и дерзкие обыграют». Президент КХЛ о победе «Металлурга»

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил победу «Металлурга» в финале Кубка Гагарина над «Локомотивом» со счётом 4-0 в серии.

«Ничто не предвещало, что в финале будет 4-0. Встретились две очень сильные команды, которые весь сезон показывали отличный хоккей. Все матчи были упорными, но Магнитогорску повезло немного больше, счёт 4-0. Никто не предвещал, что такая молодая дерзкая команда обыграет более опытную. Перед финалом многие ставили на «Локомотив», потому что у них больше опыта в плей-офф. Но тем хоккей и интересен, что интрига сохраняется всегда. Это непредсказуемо для всех. Поздравляю «Металлург» с заслуженной победой. Также хотел бы отметить Андрея Разина, который прошёл свой путь от детского тренера, работал во всех лигах и сейчас добрался до Кубка Гагарина. Виктора Рашникова и всех, кто причастен к этой победе.

Конечно, это небольшая сенсация для нас, никто не думал, что будет 4-0. У «Магнитки» сильные молодые игроки, но думали, опыт Никитина сыграет свою роль и победитель определится в седьмой игре», — сказал Морозов в трансляции телеканала «КХЛ ТВ».