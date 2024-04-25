Кемпе стал вторым игроком «Кингз» в XXI веке с тремя голами в двух матчах плей-офф НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.

В составе гостей дублем отметился шведский форвард Адриан Кемпе, в активе которого стало уже три гола в этой серии — в первом матче нападающий отметился одной заброшенной шайбой.

Таким образом 27-летний Кемпе стал всего вторым игроком в XXI веке с тремя голами в двух матчах плей-офф НХЛ за «Кингз». В 2012 году подобным достижением отметился американский нападающий Дастин Браун, недавно завершивший свою игровую карьеру.

Клубный рекорд по голам в двух матчах со старта плей-офф был установлен в прошлом веке и принадлежит троим хоккеистам — Крис Контос (1989), Люк Робитайл (1990) и Джимми Карсон (1993) забросили по четыре шайбы на аналогичном отрезке.