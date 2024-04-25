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«Я эмоциональный игрок». Капитан «Бостона» Маршан рассказал о своём стиле игры

«Я эмоциональный игрок». Капитан «Бостона» Маршан рассказал о своём стиле игры
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Капитан «Бостона» Брэд Маршан рассказал о своём стиле игры на грани фола и заявил, что у него ушло несколько лет, чтобы научиться сдерживать свои эмоции на льду в нужный момент. В третьем матче серии с «Торонто» (4:2) Маршан стал автором дубля и результативной передачи.

«Я не думаю, что сегодня играл на грани фола. Мне потребовалось много времени за последние годы, чтобы просто играть в хоккей. Я не всегда это делаю. С Бертуцци у нас была лишь одна подобная смена, но кроме неё я вообще не пытался никого провоцировать. Я просто пытаюсь играть в хоккей и показывать хорошую командную игру.

В это время года всё становится очень эмоциональным. Я эмоциональный игрок, в нашей команде много эмоциональных игроков. Вы должны иметь возможность контролировать свои эмоции. Я думаю, что мы как команда проделали действительно хорошую работу в этом плане. Мы играем очень жёстко между свистками и не переступаем эту черту. Нам просто нужно продолжать это делать», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5)     1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5)     1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 41:07 (5x4)     2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5)     2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5)     2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)    
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