«Я эмоциональный игрок». Капитан «Бостона» Маршан рассказал о своём стиле игры

Капитан «Бостона» Брэд Маршан рассказал о своём стиле игры на грани фола и заявил, что у него ушло несколько лет, чтобы научиться сдерживать свои эмоции на льду в нужный момент. В третьем матче серии с «Торонто» (4:2) Маршан стал автором дубля и результативной передачи.

«Я не думаю, что сегодня играл на грани фола. Мне потребовалось много времени за последние годы, чтобы просто играть в хоккей. Я не всегда это делаю. С Бертуцци у нас была лишь одна подобная смена, но кроме неё я вообще не пытался никого провоцировать. Я просто пытаюсь играть в хоккей и показывать хорошую командную игру.

В это время года всё становится очень эмоциональным. Я эмоциональный игрок, в нашей команде много эмоциональных игроков. Вы должны иметь возможность контролировать свои эмоции. Я думаю, что мы как команда проделали действительно хорошую работу в этом плане. Мы играем очень жёстко между свистками и не переступаем эту черту. Нам просто нужно продолжать это делать», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.