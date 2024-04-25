«Выводы делайте сами». Жена форварда «Металлурга» эмоционально подвела итоги сезона

Жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко эмоционально подвела итоги сезона, в котором её муж стал обладателем Кубка Гагарина, забив победный гол в четвёртом матче серии с «Локомотивом» (2:1). Вовченко начинал сезон в «Северстали», где не всегда попадал в состав и порой имел малое игровое время. По ходу сезона состоялся его обмен в магнитогорский клуб.

«Этот сезон начался со слов: «Если ты не перестанешь выделываться (в оригинале использовалось нецензурное слово), поедешь на Дальний Восток доигрывать». А закончился победной шайбой Вовченко. Золотая шайба, Кубок Гагарина, мастер спорта… свобода и новые контракты. Выводы делайте сами. Мы свои уже сделали», — написала Яна Вовченко в своей соцсети.

За «Северсталь» Вовченко в прошедшем сезоне сыграл 10 матчей и набрал 2 (0+2) очка. За «Металлург» на счету нападающего 11 (7+4) очков в 28 матчах регулярки и 7 (3+4) очков в 23 матчах плей-офф.