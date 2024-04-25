Состав «Вегаса» в плей-офф почти на $ 4 млн превысил потолок зарплат в НХЛ

Во втором матче серии с «Далласом» в состав «Вегаса» вернулся защитник Алек Мартинес. Ранее в первом матче серии принял участие капитан «Голден Найтс» Марк Стоун, который не играл последние несколько месяцев регулярного сезона из-за травмы. Суммарная зарплата состава «Вегаса» в плей-офф составила $ 87,2 млн. Потолок зарплат в НХЛ в этом сезоне установлен на отметке в $ 83,5 млн.

Отметим, что потолок зарплат в НХЛ действует лишь на регулярный чемпионат и не распространяется на матчи плей-офф. Таким образом, некоторые клубы пытаются обойти потолок, помещая лидеров в долгосрочные списки травмированных перед дедлайном, чтобы легально усилить состав.

К подобным методам прибегал клуб «Тампа-Бэй» в сезоне-2021/2022, когда помещал Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных и выпустил россиянина на матчи плей-офф НХЛ, превысив потолок зарплат.