Главный тренер «Далласа» прокомментировал второе поражение в двух матчах серии с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал второе поражение в серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (1:3). После двух домашних матчей «Старз» уступают в серии со счётом 0-2.
«Они чемпионы Кубка Стэнли, у них есть все составляющие успеха. В прошлом году они всех обыграли, так что мы не одни в этой лодке. Я думаю, что в первой игре мы, вероятно, заслуживали большего, но не смогли найти способ выиграть эту игру. Сегодня разница между командами вновь была небольшая, основную часть матча игра шла со счётом 1:1. Они нашли способ выиграть обе эти игры», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
Отметим, что «Даллас» стал победителем Западной конференции по итогам прошедшего регулярного чемпионата. «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
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