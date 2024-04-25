Главный тренер «Далласа» прокомментировал второе поражение в двух матчах серии с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал второе поражение в серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (1:3). После двух домашних матчей «Старз» уступают в серии со счётом 0-2.

«Они чемпионы Кубка Стэнли, у них есть все составляющие успеха. В прошлом году они всех обыграли, так что мы не одни в этой лодке. Я думаю, что в первой игре мы, вероятно, заслуживали большего, но не смогли найти способ выиграть эту игру. Сегодня разница между командами вновь была небольшая, основную часть матча игра шла со счётом 1:1. Они нашли способ выиграть обе эти игры», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Отметим, что «Даллас» стал победителем Западной конференции по итогам прошедшего регулярного чемпионата. «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли.