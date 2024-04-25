«Это бросалось в глаза». Светлов рассказал, в чём «Металлург» превзошёл «Локомотив»

Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов подвёл итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой «Металлург» всухую обыграл «Локомотив». Специалист считает, что ярославский клуб уступал в скорости магнитогорцам из-за слишком длительной паузы перед финалом. «Локомотив» обыграл «Трактор» 4-0 в полуфинальной серии.

«Мне показалось, что «Локомотив» подкосил старт серии, команда не смогла вернуть тонус после 10-дневной паузы. В первую очередь это проявлялось в командных скоростях. Казалось, что по сезону «Локомотив» играл быстрее «Металлурга», но в финальной серии мы увидели другую картину.

Взяв первые два матча, «Магнитка» получила возможность играть по счёту, чем лишила Ярославль его козырей. В домашних встречах «Локомотив» вроде бы атаковал, но «Металлург» играл по счёту и по сопернику — тоньше, с определённым запасом. Это бросалось в глаза», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

«Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).