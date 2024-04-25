Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт в ближайшее межсезонье может получить спортивное гражданство России.

Сам канадский форвард, не заигранный за свою национальную команду, уже изъявил желание пройти путём, которым раньше проследовал его нынешний одноклубник американец Бреннан Менелл. В таком случае бело-голубые могут получить дополнительную легионерскую вакансию.

Пакетт провёл в КХЛ два сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 127 матчей, в которых канадец набрал 71 (42+29) очко. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».