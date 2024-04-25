В «Автомобилисте» рассказали о возможном омоложении состава на следующий сезон КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о возможном омоложении состава на следующий сезон КХЛ и поблагодарил опытных игроков команды, у которых заканчиваются контракты с клубом.

«Омоложение? Разговаривали на эту тему, мы хотели поблагодарить ребят, у которых заканчиваются контракты: Сергей Широков, Денис Баранцев, Алексей Макеев. У 12 игроков заканчиваются контракты. Мы рады работать с молодёжью, они растут на глазах, тот же Артём Каштанов», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.