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В «Автомобилисте» рассказали о возможном омоложении состава на следующий сезон КХЛ

В «Автомобилисте» рассказали о возможном омоложении состава на следующий сезон КХЛ
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о возможном омоложении состава на следующий сезон КХЛ и поблагодарил опытных игроков команды, у которых заканчиваются контракты с клубом.

«Омоложение? Разговаривали на эту тему, мы хотели поблагодарить ребят, у которых заканчиваются контракты: Сергей Широков, Денис Баранцев, Алексей Макеев. У 12 игроков заканчиваются контракты. Мы рады работать с молодёжью, они растут на глазах, тот же Артём Каштанов», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

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