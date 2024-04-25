«По углам возили шайбу». Сушинский — о слабой игре «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский заявил, что не ожидал счёта 0-4 в финальной серии Кубка Гагарина, и раскритиковал «Локомотив» за слабую игру в атаке. За все четыре матча серии ярославцы смогли забросить всего три шайбы. Это худший результат в истории финалов Кубка Гагарина.

«Не ожидал счёта 4-0, это всё-таки финал. «Магнитка» выиграла по делу, прилично смотрелась, заряженно, не отвечала на грубость, держала себя в руках. Очень хорошая команда, есть движение, ребята держат удар, не боятся силовой борьбы, хотя сами первыми в неё не идут. Важно, что не проигрывают её, а «Локомотив» много сил тратил на силовую борьбу, отвлекался на неё. В атаке «Локомотив» почти не играл, по углам возили шайбу», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.