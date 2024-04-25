Сушинский рассказал, повлияла ли травма Шалунова на поражение «Локомотива» в финале КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский рассказал, повлияла ли травма нападающего Максима Шалунова на поражение «Локомотива» в финале КХЛ. Форвард получил травму в первом матче серии и больше участия в матчах не принимал.

«Не думаю, что травма Максима Шалунова сильно повлияла на исход финальной серии. Да, он один из ключевых игроков «Локомотива», но стиль игры Ярославля никогда не замечает потери бойца. В других командах подобное могло бы сказаться. В Омске, например, сказалось бы отсутствие Ткачёва, в «Динамо» большой потерей стало бы отсутствие Гусева, а здесь это так не работает. Любой может заменить любого», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.