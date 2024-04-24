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«Нет, там без шансов». Никитин — о том, мог бы Шалунов сыграть в финале КХЛ

«Нет, там без шансов». Никитин — о том, мог бы Шалунов сыграть в финале КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что нападающий ярославского клуба Максим Шалунов не смог бы принять участия в оставшихся матчах финальной серии Кубка Гагарина, даже если бы она затянулась на максимальные семь матчей. Форвард получил травму по ходу первого матча серии в Магнитогорске и больше участия в матчах не принимал.

— Если бы серия продлилась до семи игр, Шалунов мог бы сыграть?
— Нет, там без шансов. Конечно, нам не хватило голов в финале, мы это понимаем. Но это наши проблемы в сезоне, которые обострились в финале, к сожалению», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В прошедшем плей-офф Шалунов сыграл 17 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал одну передачу.

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