КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

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Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов финала Кубка Гагарина в четырёх номинациях. Все хоккеисты представляют «Металлург». Ни один из игроков «Локомотива» не был признан лучшим на своей позиции.

Лучшим вратарём признан Илья Набоков. 21-летний голкипер оформил один шат-аут в финальной серии, отражая 97,37% бросков с коэффициентом надёжности 0,74. Набоков был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Лучшим защитником признан Робин Пресс. На счету шведского игрока обороны три результативные передачи в четырёх матчах финала при общем показателе полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Александр Петунин. Форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в четырёх матчах с показателем полезности «+2». Нападающий стал автором победных шайб в первом и третьем матче серии.

Лучшим новичком признан Илья Набоков.