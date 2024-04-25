Директор «Автомобилиста» прокомментировал расставание с Широковым и Макеевым

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал расставание с нападающими Сергеем Широковым и Алексеем Макеевым.

«Хотел бы поблагодарить парней. Сергей Широков реально стал для нас объединяющим началом в эти два сезона, помогал в создании коллектива, правильной атмосферы, уверенности в себе. Спасибо ему огромное, его супруга Юлия тоже играла большую роль в создании хорошей атмосферы внутри женского коллектива нашей команды, что тоже немаловажно.

Алексею Макееву спасибо за все эти годы, в прошлом сезоне мы ему серьёзно помогли, оперативно и очень качественно поставив его на ноги, провели хорошее лечение и реабилитацию, дождались его возвращения в строй. Денису Баранцеву тоже спасибо за эти два сезона, которые он провёл, по-человечески могу только хорошее о них сказать. Дальше отталкиваемся от потребностей команды, тренерского видения, от требования потолка зарплат, что для нас немаловажно. Комплекс этих причин привёл к тому, что говорим им «спасибо», — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.