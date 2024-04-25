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Рябков — о новой арене «Автомобилиста»: задача — ввести в эксплуатацию 31 декабря

Рябков — о новой арене «Автомобилиста»: задача — ввести в эксплуатацию 31 декабря
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроках введения в эксплуатацию новой арены в Екатеринбурге.

«Задача стоит такая же, она не снимается: 31 декабря 2024 года сдать арену в эксплуатацию. Сколько тестовых мероприятий нам потребуется, чтобы лига разрешила нам ввести арену, жизнь покажет. Хотелось бы уже в следующем году там что-то сыграть на официальном уровне, будем очень рады, если это получится. Надеюсь, уже в ближайшие пару недель сможем какой-то контент создать с первой пробы льда. Посмотрим, кому доверим первому выйти на лёд.

— Может ли арена открыться прощальным матчем Павла Дацюка?

— Это вопрос к Павлу, задайте ему при случае. Гала-матч — это полная загрузка, у тестовых мероприятий своя норма. Не буду углубляться в СНИПы и регламенты, но первая тестовая нагрузка идёт в 10% вместимости, смотрят, как справляются с функционалом арены, потом 20%, потом 50%, уже потом разрешают на 100%. С места в карьер гала-матч, да ещё и в середине сезона? Их же не просто так играют летом, когда можно выдернуть игроков на пару дней», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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