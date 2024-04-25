«Всё было точечно и правильно». Заварухин — о селекции «Автомобилиста» прошлой весной

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что прошлйо весной в клубе была проделана отличная работа по подбору игроков. По итогам прошедшего сезона «Автомобилист» завоевал бронзовые медали.

«Конечно, брали работяг, знали, что и Лёша Бывальцев может сыграть и в большинстве, и в меньшинстве, он разноплановый игрок такой. Два опытных защитника, Воробьёв и Осипов, сыграли свою роль — они лучшие по блокированию бросков, первый и второй номер в плей-офф. Были мастеровитые ребята, взяли на позицию Алексея Василевского игрока, который сыграл не хуже, Женю Аликина пригласили на позицию первого номера. Всё было сделано точечно и правильно», — заявил Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.