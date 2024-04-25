Быков: большая радость пришла на уральскую землю. Браво, «Металлург»!

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил «Металлург» с завоеванием Кубка Гагарина. В финальной серии с «Локомотивом» магнитогорский клуб оказался сильнее в четырёх матчах.

«Наилучшие поздравления команде «Металлург» — обладателю Кубка Гагарина этого сезона!!! Большая радость пришла на уральскую землю — в Магнитогорск!

Приятных празднований всем, кто причастен к победе — кто руководил, создавал на льду, переживал, поддерживал на стадионах и у экранов телевизоров на этом победном пути! Браво, «Металлург»!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).