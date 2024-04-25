Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал игру Голышева в плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал игру нападающего Анатолия Голышева в плей-офф. За 16 матчей Кубка Гагарина форвард набрал 18 (9+9) очков.

«Он мастеровитый игрок, показал свой уровень. Это не его предел, не зря он ездил в НХЛ, в «Айлендерс», он может играть на таком уровне и должен постоянно на нём играть. Что мешает ему на таком уровне постоянно играть? Вопрос к нему.

— Уход Макеева не повлияет на его результативность? Голышев просил играть с ним в связке.

— Мы меняли, это зависело от команд. Там и Стёпа Хрипунов выходил, как складывалась игра. Многое зависит от центрфорварда, он много черновой работы проделывает», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.