Олимпийский чемпион об Иване Федотове в НХЛ: дай бог, чтобы сложилось, но у меня сомнения

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил сомнения, что у вратаря Ивана Федотова сложится карьера в «Филадельфии». Недавно бывший голкипер ЦСКА подписал двухлетнее соглашение с «Флайерз» со средней зарплатой $ 3,25 млн.

— Верите ли в Ивана Федотова в НХЛ?

— Сомнения у меня. Дай бог, чтобы сложилось, но у меня сомнения.

— С чем они связаны?

— Сравните игру Шестёркина и Федотова в КХЛ. Вот и всё, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ. Голкипер дебютировал в НХЛ под конец регулярного чемпионата и провёл за «Филадельфию» три матча, в которых пропустил 10 шайб.