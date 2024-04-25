Экс-форвард «Вашингтона» в 34 года впервые в карьере сыграет за Швецию на чемпионате мира

Федерация хоккея Швеции объявила имена ещё троих хоккеистов, давших согласие на игру за национальную команду на чемпионате мира 2024 года. Команду Сэма Халлама усилят хоккеисты «Миннесоты Уайлд» — защитник Юнас Бродин, а также нападающие Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Юханссон.

Примечательно, что сыгравший в НХЛ 911 матчей 34-летний Юханссон впервые в карьере сыграет на мировом первенстве. В последний раз свитер сборной Швеции Маркус надевал ещё на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. С тех пор за национальную команду многоопытный форвард больше не играл. За карьеру в НХЛ Юханссон также успел поиграть за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз».

Ранее стало известно, что за сборную Швеции на ЧМ-2024 также сыграют голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон, защитники «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон и Маркус Петтерссон, защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, форвард «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски и нападающий «клинков» Виктор Олофссон.