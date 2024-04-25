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Экс-форвард «Вашингтона» в 34 года впервые в карьере сыграет за Швецию на чемпионате мира

Экс-форвард «Вашингтона» в 34 года впервые в карьере сыграет за Швецию на чемпионате мира
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Федерация хоккея Швеции объявила имена ещё троих хоккеистов, давших согласие на игру за национальную команду на чемпионате мира 2024 года. Команду Сэма Халлама усилят хоккеисты «Миннесоты Уайлд» — защитник Юнас Бродин, а также нападающие Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Юханссон.

Примечательно, что сыгравший в НХЛ 911 матчей 34-летний Юханссон впервые в карьере сыграет на мировом первенстве. В последний раз свитер сборной Швеции Маркус надевал ещё на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. С тех пор за национальную команду многоопытный форвард больше не играл. За карьеру в НХЛ Юханссон также успел поиграть за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз».

Ранее стало известно, что за сборную Швеции на ЧМ-2024 также сыграют голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон, защитники «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон и Маркус Петтерссон, защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, форвард «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски и нападающий «клинков» Виктор Олофссон.

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