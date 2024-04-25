Сборная Казахстана представила расширенный список хоккеистов для участия в чемпионате мира

Казахстанская федерация хоккея представила расширенный состав национальной сборной, которая занимается под руководством главного тренера Галыма Мамбеталиева.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Номад»), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба — «Барыс»), Сергей Кудрявцев («Арлан»).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров (все — «Барыс»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Кирилл Никитин, Хакназар Кенесбай, Артём Королёв (все – «Номад»), Дмитрий Бреус («Чайка»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург»), Кирилл Полохов («Арлан»).

Нападающие: Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Николай Шульга (все – «Номад»), Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Александр Борисевич, Ансар Шайхмедденов (все – «Барыс»), Дмитрий Гренц, Артём Лихотников (оба – «Арлан»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба – «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.