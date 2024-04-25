Вице-президент КХЛ объяснил, чего не хватило «Локомотиву» в финале с «Металлургом»

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-4).

— Почему серия завершилась так быстро?

— Потому что Магнитогорск выиграл четыре матча подряд (смеётся). Как почему? «Металлург» был сильнее Ярославля на этот момент, больше хотел выиграть.

— Чего не хватило «Локомотиву», чтобы зацепиться за серию?

— «Локомотиву» не хватило голов. Забивая один гол в матче, ты не можешь выиграть. Поэтому не хватило остроты в атаке. Опыта, может быть. Потому что молодая команда. Но я считаю, что у них тоже был отличный сезон. Поэтому здесь красивая серия была. Жалко, что 4-0. Если б было больше матчей, было бы ещё интереснее, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.