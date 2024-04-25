Обладатель Кубка Гагарина назвал лучших игроков плей-офф КХЛ — 2024

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал лучших игроков плей-офф КХЛ — 2024.

— Кто стал лучшим игроком этого розыгрыша?

— Вчера же раздали награды. По мне, вообще здорово сыграл и Силантьев, и Зернов, Канцеров, Петунин. Там прямо плеяда сильных игроков. Алексей Маклюков тоже. Ноль голов, но как он играл в обороне, что делал! Тот же самый Пресс. Если мы берём Ярославль, то мне Берёзкин очень понравился. Каюмов. Много молодых ребят, которые очень достойно себя проявили и в той, и в другой команде. Здорово!

Хороший финал! К сожалению, четыре игры. Хотелось бы семь. Но как есть!» — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.