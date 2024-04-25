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«Автомобилист» расторг контракт с 23-летним защитником

«Автомобилист» расторг контракт с 23-летним защитником
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23-летний защитник Владислав Леонтьев покидает «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. Хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции, откуда в обратном направлении в нашу команду после открытия трансферного окна проследует другой хоккеист этого же амплуа.

Владислав Леонтьев выступал за команды системы «Автомобилиста», начиная с сезона-2017/2018. В минувшем чемпионате на его счету 21 матч в КХЛ, в которых он набрал 2 (0+2) очка и 24 поединка в ВХЛ за «Горняк-УГМК».

Напомним, «Автомобилист» завершил борьбу за Кубок Гагарина в полуфинале, уступив в семи матчах магнитогорскому «Металлургу».

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