ESPN назвал один главных факторов в победах «Рейнджерс» над «Вашингтоном»

Журналисты североамериканского портала ESPN назвали разнообразие игры «Нью-Йорк Рейнджерс» один из главных факторов в победах клуба над «Вашингтон Кэпиталз» (2-0) в первом раунде Кубка Стэнли — 2024.

«Чтобы выиграть Кубок Стэнли, команде необходимо уметь побеждать разными способами. Некоторые матчи — это тяжёлые оборонительные бои. Некоторые — перестрелки. Некоторые игры будут разрозненными, наполненными штрафами, где царит физическая игра. Что впечатляет в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз», так это разнообразие игры «синерубашечников».

Победа в первой игре «Рейнджерс» досталась при доминировании в игре в формате «5 на 5», что было похоже на 60-минутный ответ на аналитический скептицизм по поводу их игры в равных составах. Их победа во второй игре была изнурительной: обе команды забили по два гола в большинстве, но игра «Рейнджерс» в меньшинстве — третья в лиге по сезону — предопределила результат», — сказано в статье.

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