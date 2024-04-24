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Рейнджерс – Вашингтон — 4:3, обзор матча, видео, голы, первый раунд Кубка Стэнли — 2024, ключевая ошибка Овечкина

Роковая ошибка Овечкина. Задумался с шайбой и «подарил» «Рейнджерс» решающий гол в матче
Максим Макаров
Ошибка Овечкина привела к победному голу Рейнджерс
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«Синерубашечники» снова обыграли «Вашингтон» и повели в серии 2-0.

Два дня назад «Рейнджерс» уверенно переиграли «Вашингтон» со счётом 4:1, но крен в послематчевых обсуждениях был склонён не на то, как развивалась игра, а на то, как «синерубашечники» забросили две спорные шайбы. Мнения у экспертов разошлись по поводу легитимности шайб Панарина и Веси.

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Овечкин был в ярости! Его «Вашингтон» засудили в матче с «Рейнджерс»?

Александр Овечкин не нанёс в предыдущем матче ни одного броска в створ ворот, что случилось с ним в четвёртый раз в плей-офф за всю карьеру. Все те матчи «столичные» проиграли. Поэтому в этом матче ожидалась большая бросковая активность россиянина.

В целом, встреча так и началась, «Вашингтон» побежал вперёд, Овечкин был одной из самых заметных персон на площадке, и успех это принесло – Коннор Макмайкл открыл счёт. Хозяева некоторое время приходили в себя, однако первый же полумомент сумели реализовать – Густафссон набросил, а Трочек элегантно подставил клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А как только гости дали возможность поиграть сопернику в большинстве, так сразу получили вторую после точного кистевого Зибанеджада.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    

На старте второго периода большинство уже помогло «Вашингтону» — Дилан Строум замкнул передачу на дальней штанге. Далее шла нервная и равная игра, однако «Вашингтон» допустил две ошибки, которые, как позже выяснилось, определили исход встречи. Глупое удаление Карлсона было реализовано на последних секундах после лазерного броска Рословика в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А после «столичные» привезли ещё и при игре «5 на 4»: Овечкин потерял шайбу в средней зоне, а Зибанеджад, Крайдер и Миллер шикарно сообразили на троих.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй двадцатиминутке начал зреть конфликт Панарина и Оши, который рванёт периодом позже: Артемий пытался выкатить в середину, Ти Джей попал клюшкой по лицу, после чего форварды на слегка повышенных тонах переговорили.

А рвануло это после силового приёма россиянина на американце, который был абсолютно чистым, но игроков «Вашингтона» это не убедило, они поехали бить Артемия. После гости стойко провели всё время в меньшинстве, а, получив свою возможность, сразу её реализовали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последние три минуты «столичные» провели в зоне атаки, но ничего создать не смогли. «Рейнджерс» побеждают и во втором матче серии, а Александр Овечкин, так получилось, стал главным виновником в победной шайбе соперников.

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