«Синерубашечники» снова обыграли «Вашингтон» и повели в серии 2-0.

Роковая ошибка Овечкина. Задумался с шайбой и «подарил» «Рейнджерс» решающий гол в матче

Два дня назад «Рейнджерс» уверенно переиграли «Вашингтон» со счётом 4:1, но крен в послематчевых обсуждениях был склонён не на то, как развивалась игра, а на то, как «синерубашечники» забросили две спорные шайбы. Мнения у экспертов разошлись по поводу легитимности шайб Панарина и Веси.

Александр Овечкин не нанёс в предыдущем матче ни одного броска в створ ворот, что случилось с ним в четвёртый раз в плей-офф за всю карьеру. Все те матчи «столичные» проиграли. Поэтому в этом матче ожидалась большая бросковая активность россиянина.

В целом, встреча так и началась, «Вашингтон» побежал вперёд, Овечкин был одной из самых заметных персон на площадке, и успех это принесло – Коннор Макмайкл открыл счёт. Хозяева некоторое время приходили в себя, однако первый же полумомент сумели реализовать – Густафссон набросил, а Трочек элегантно подставил клюшку.

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А как только гости дали возможность поиграть сопернику в большинстве, так сразу получили вторую после точного кистевого Зибанеджада.

На старте второго периода большинство уже помогло «Вашингтону» — Дилан Строум замкнул передачу на дальней штанге. Далее шла нервная и равная игра, однако «Вашингтон» допустил две ошибки, которые, как позже выяснилось, определили исход встречи. Глупое удаление Карлсона было реализовано на последних секундах после лазерного броска Рословика в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А после «столичные» привезли ещё и при игре «5 на 4»: Овечкин потерял шайбу в средней зоне, а Зибанеджад, Крайдер и Миллер шикарно сообразили на троих.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй двадцатиминутке начал зреть конфликт Панарина и Оши, который рванёт периодом позже: Артемий пытался выкатить в середину, Ти Джей попал клюшкой по лицу, после чего форварды на слегка повышенных тонах переговорили.

А рвануло это после силового приёма россиянина на американце, который был абсолютно чистым, но игроков «Вашингтона» это не убедило, они поехали бить Артемия. После гости стойко провели всё время в меньшинстве, а, получив свою возможность, сразу её реализовали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последние три минуты «столичные» провели в зоне атаки, но ничего создать не смогли. «Рейнджерс» побеждают и во втором матче серии, а Александр Овечкин, так получилось, стал главным виновником в победной шайбе соперников.