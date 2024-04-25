Вице-президент КХЛ назвал лучшего игрока всего розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский назвал голкипера «Металлурга» Илью Набокова лучшим игроком всего розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

— Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком всего розыгрыша Кубка Гагарина?

— Мне понравился вратарь «Магнитки» Набоков. Достаточно уверенно завоевал звание MVP плей-офф. Сделал многое для команды», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1.86.