«Ак Барс» оригинально представил появление новой клубной атрибутики с подписями игроков

Пресс-служба «Ак Барса» оригинально представила появление атрибутики с подписями игроков команды в клубном магазине. На видеоролике изображены трое людей в масках, которые оставляют свои подписи в ночном магазине без посетителей. В концовке ролика люди снимают маски и показывают свои лица.

«Сегодня утром трое неизвестных проникли в магазин «Ак Барса» на улице Баумана и оставили на вещах свои автографы. Если вы узнали кого-то из людей на видео, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях», — говорится в подписи к ролику.

В конце ролика тремя людьми в масках становятся бывшие и нынешние хоккеисты «Ак Барса» — Данис Зарипов, Дмитрий Яшкин и Александр Радулов.

Напомним, в текущем сезоне «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.