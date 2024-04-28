Сергачёв отметился результативной передачей в первом матче после перелома ноги

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей в составе «Тампы» отметился российский защитник Михаил Сергачёв, для которого этот матч стал первым с декабря.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Напомним, в декабре после восстановления от прошлого повреждения хоккеист сразу же получил новую травму, после чего ему была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги.
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