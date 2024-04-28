Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в 4-м матче плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).
В составе победителей «Тампу» отличились Стивен Стэмкос (2+0), Брэндон Хагель (2+1), Брейден Пойнт (1+2) и Ник Пол. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский совершил 22 спасения.
За «Флориду» забивали Картер Вераге, Сэм Райнхарт и Оливер Экман-Ларссон. Российский нападающий Владимир Тарасенко в этой встрече не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Сергей Бобровский сделал 26 сейвов.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.
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