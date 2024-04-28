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Кучеров вышел на второе место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков

Кучеров вышел на второе место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    

Таким образом, россиянин набрал 150 очков в нынешнем сезоне (регулярный чемпионат + плей-офф) и обошёл соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по очкам за один сезон среди действующих игроков.

Больше очков за один сезон набирал только нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 173 очка в сезоне-2022/2023.

Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

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