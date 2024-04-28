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Кучеров вышел на второе место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

Таким образом, россиянин набрал 150 очков в нынешнем сезоне (регулярный чемпионат + плей-офф) и обошёл соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по очкам за один сезон среди действующих игроков.

Больше очков за один сезон набирал только нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 173 очка в сезоне-2022/2023.

Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

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