Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров делит 2-е место с Малкиным по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Кучеров делит 2-е место с Малкиным по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с соотечественником, форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным по результативным передачам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    

Напомним, форвард отметился тремя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз». Теперь на счету Кучерова и Малкина 113 передач за карьеру в плей-офф.

Больше передач в плей-офф НХЛ среди действующих игроков только у Сидни Кросби.

Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение Сергачёва! Помог забросить шайбу, спасшую «Тампу» от позора
Триумфальное возвращение Сергачёва! Помог забросить шайбу, спасшую «Тампу» от позора
Календарь матчей плей-офф НХЛ
Серия плей-офф НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android