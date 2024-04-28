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Кучеров делит 2-е место с Малкиным по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с соотечественником, форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным по результативным передачам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков.

Напомним, форвард отметился тремя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз». Теперь на счету Кучерова и Малкина 113 передач за карьеру в плей-офф.

Больше передач в плей-офф НХЛ среди действующих игроков только у Сидни Кросби.

Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

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