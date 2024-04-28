«Тампа» установила клубный рекорд по количеству хитов в матче плей-офф

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).

В этом матче «Тампа» совершила 75 силовых приёмов, что является клубным рекордом в матчах плей-офф Кубка Стэнли. Всего в матче было совершено 144 хита.

Отметим, российский нападающий Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами. На счету голкиперов Андрея Василевского и Сергея Бобровского 22 и 26 сейвов соответственно.

На данный момент счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: