Стэмкос — в шаге от повторения исторического рекорда НХЛ по голевой серии в плей-офф

Этой ночью прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами.

Таким образом, 34-летний канадец смог отметиться голом во всех четырёх матчах «Лайтнинг» со старта нынешнего плей-офф. Ранее лишь трём игрокам в истории НХЛ в возрасте 34 лет или старше удавалось начать плей-офф с голевой серией из четырёх матчей кряду: Рику Токкету (5 — «Финикс Койотс», 1998), Теему Селянне (4 — «Анахайм Дакс», 2011) и Горди Хоу (4 — «Детройт Ред Уингз», 1963).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в серии (1-3), которая теперь возвращается в Санрайз. Пятый матч пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля.