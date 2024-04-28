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Кучеров стал 5-м игроком в истории Кубка Стэнли с 10-ю и более ассистентскими хет-триками

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).

Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Для нападающего это уже 10-й хет-трик из голевых передач в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Россиянин попал в пятёрку игроков, которым покорялось это достижение: Даг Гилмор (11), Пол Коффи (11), Марк Мессье (12) и Уэйн Гретцки (28).

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: