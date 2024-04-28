Кучеров стал 5-м игроком в истории Кубка Стэнли с 10-ю и более ассистентскими хет-триками

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Для нападающего это уже 10-й хет-трик из голевых передач в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Россиянин попал в пятёрку игроков, которым покорялось это достижение: Даг Гилмор (11), Пол Коффи (11), Марк Мессье (12) и Уэйн Гретцки (28).
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.
Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 28 апреля 2024
-
06:11
-
05:57
-
05:50
-
05:40
-
05:29
-
05:28
-
05:11
-
03:59
-
03:55
-
03:27
-
03:20
-
03:04
-
02:50
-
02:47
-
02:32
-
02:03
-
01:44
-
01:19
-
00:43
- 27 апреля 2024
-
23:51
-
23:44
-
23:20
-
22:54
-
22:33
-
22:21
-
21:58
-
21:47
-
21:07
-
20:56
-
20:30
-
20:00
-
19:53
-
19:26
-
18:57
-
18:30