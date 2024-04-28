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Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал первую победу в серии с «Каролиной»

Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал первую победу в серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа высказался о победе своей команды в сегодняшнем четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Этот успех стал первым для «островитян» (1-3) в данном противостоянии и позволил им продлить серию.

«Вы даже не представляете, насколько я горжусь этими ребятами. Они вышли и сыграли отчаянно. Даже когда «Харрикейнз» вышли вперёд, мы оставались спокойными и сосредоточенными. У нас была правильная ментальность и парни были полны решимости найти способ бороться так, чтобы победа в этом матче осталась за ними», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Пятый матч серии пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая в Роли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гюнцель) – 08:00 (5x4)     1:1 Барзал (Пелеч, Хорват) – 30:10 (5x5)     2:1 Пажо (Добсон, Ли) – 41:38 (5x4)     2:2 Ноэсен (Терявяйнен, Нечас) – 54:08 (5x4)     3:2 Барзал (Бортуццо, Хорват) – 81:24 (5x5)    
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