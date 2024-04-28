Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал первую победу в серии с «Каролиной»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа высказался о победе своей команды в сегодняшнем четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Этот успех стал первым для «островитян» (1-3) в данном противостоянии и позволил им продлить серию.
«Вы даже не представляете, насколько я горжусь этими ребятами. Они вышли и сыграли отчаянно. Даже когда «Харрикейнз» вышли вперёд, мы оставались спокойными и сосредоточенными. У нас была правильная ментальность и парни были полны решимости найти способ бороться так, чтобы победа в этом матче осталась за ними», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Пятый матч серии пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая в Роли.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гюнцель) – 08:00 (5x4) 1:1 Барзал (Пелеч, Хорват) – 30:10 (5x5) 2:1 Пажо (Добсон, Ли) – 41:38 (5x4) 2:2 Ноэсен (Терявяйнен, Нечас) – 54:08 (5x4) 3:2 Барзал (Бортуццо, Хорват) – 81:24 (5x5)
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
06:11
-
05:57
-
05:50
-
05:40
-
05:29
-
05:28
-
05:11
-
03:59
-
03:55
-
03:27
-
03:20
-
03:04
-
02:50
-
02:47
-
02:32
-
02:03
-
01:44
-
01:19
-
00:43
- 27 апреля 2024
-
23:51
-
23:44
-
23:20
-
22:54
-
22:33
-
22:21
-
21:58
-
21:47
-
21:07
-
20:56
-
20:30
-
20:00
-
19:53
-
19:26
-
18:57
-
18:30