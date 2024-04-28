Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).

Российский нападающий Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами. Таким образом, с учётом регулярного сезона и плей-офф в его активе теперь 150 очков в текущем розыгрыше турнира. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров НХЛ в текущем веке и 9-м за всю историю лиги.

Лидером данного рейтинги является канадец Майк Босси. В его активе 174 очка в сезоне-1981/1982.

На данный момент счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.