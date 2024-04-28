Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4) 2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5) 3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4) 3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5) 4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4) 4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5) 4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5) 5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5) 6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)
Российский нападающий Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами. Таким образом, с учётом регулярного сезона и плей-офф в его активе теперь 150 очков в текущем розыгрыше турнира. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров НХЛ в текущем веке и 9-м за всю историю лиги.
Лидером данного рейтинги является канадец Майк Босси. В его активе 174 очка в сезоне-1981/1982.
На данный момент счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.
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