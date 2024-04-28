«Тампа» и «Флорида» провели 144 силовых приёма в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ

Этой ночью состоялся четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).

Помимо первой победы «молний», возвращения на лёд после травмы их защитника Михаила Сергачёва и ассистентского хет-трика форварда хозяев Никиты Кучерова, матч заполнился целой россыпью силовых приёмов. Всего в общей сложности команды применили в этой встрече 144 хита.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Тампа» сократила отставание в серии (1-3), которая теперь возвращается в Санрайз. Пятый матч между «Пантерз» и «Лайтнинг» пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля.