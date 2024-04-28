Защитник «Айлендерс» — об игре Варламова: что бы ни происходило, он всё тот же Варли

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон высказался об игре российского голкипера своей команды Семёна Варламова в сегодняшнем четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Этот успех стал первым для «островитян» (1-3) в данном противостоянии и позволил им продлить серию.

«Просто он вратарь-ветеран, который провёл много матчей в этой лиге и в плей-офф в частности. Вы можете видеть то, насколько он уравновешен. Что бы ни происходило, он всё тот же Варли, так что это придаёт нам достаточно хладнокровия и спокойствия на задней линии», — приводит слова Добсона официальный сайт „Айлендерс“.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

36-летний Варламов принял участие во всех четырёх матчах текущего противостояния, отразив 93,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08.

Пятый матч серии пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая в Роли.