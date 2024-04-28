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Защитник «Айлендерс» — об игре Варламова: что бы ни происходило, он всё тот же Варли

Защитник «Айлендерс» — об игре Варламова: что бы ни происходило, он всё тот же Варли
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон высказался об игре российского голкипера своей команды Семёна Варламова в сегодняшнем четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Этот успех стал первым для «островитян» (1-3) в данном противостоянии и позволил им продлить серию.

«Просто он вратарь-ветеран, который провёл много матчей в этой лиге и в плей-офф в частности. Вы можете видеть то, насколько он уравновешен. Что бы ни происходило, он всё тот же Варли, так что это придаёт нам достаточно хладнокровия и спокойствия на задней линии», — приводит слова Добсона официальный сайт „Айлендерс“.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

36-летний Варламов принял участие во всех четырёх матчах текущего противостояния, отразив 93,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08.

Пятый матч серии пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая в Роли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гюнцель) – 08:00 (5x4)     1:1 Барзал (Пелеч, Хорват) – 30:10 (5x5)     2:1 Пажо (Добсон, Ли) – 41:38 (5x4)     2:2 Ноэсен (Терявяйнен, Нечас) – 54:08 (5x4)     3:2 Барзал (Бортуццо, Хорват) – 81:24 (5x5)    
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