Кучеров вышел на 4-е место в истории по ассистам в плей-офф среди игроков не старше 30 лет

Этой ночью состоялся четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.
Таким образом, на счету 30-летнего Кучерова стало 113 ассистентских баллов за карьеру в плей-офф НХЛ. Этот результат помог россиянину обойти Яри Курри (110) и выйти на четвёртое место в истории по количеству передач в рамках Кубка Стэнли среди игроков в возрасте 30 лет или моложе. Больше по этому показателю только у трёх хоккеистов: Уэйна Гретцки (206), Марка Мессье (135) и Сидни Кросби (119).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч состоится в ночь с 29 на 30 апреля.
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