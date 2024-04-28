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Кучеров уступает лишь трём легендам НХЛ по числу матчей с 3+ очками в плей-офф

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0). Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

Таким образом на счету Кучерова теперь 22 матча с 3+ очками в плей-офф НХЛ за карьеру. По данному показателю российский бомбардир занимает четвёртое место в истории лиги, уступая лишь легендам в лице Яри Курри (28 матчей), Марка Мессье (30 матчей) и Уэйна Гретцки (59 матчей).

Напомним, для Кучерова это уже 10-й хет-трик из голевых передач в рамках плей-офф Кубка Стэнли.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.