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Кучеров уступает лишь трём легендам НХЛ по числу матчей с 3+ очками в плей-офф

Кучеров уступает лишь трём легендам НХЛ по числу матчей с 3+ очками в плей-офф
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0). Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    

Таким образом на счету Кучерова теперь 22 матча с 3+ очками в плей-офф НХЛ за карьеру. По данному показателю российский бомбардир занимает четвёртое место в истории лиги, уступая лишь легендам в лице Яри Курри (28 матчей), Марка Мессье (30 матчей) и Уэйна Гретцки (59 матчей).

Напомним, для Кучерова это уже 10-й хет-трик из голевых передач в рамках плей-офф Кубка Стэнли.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.

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